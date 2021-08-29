競國接單趨順暢 本季營收可望登頂 泰國廠拚轉盈

PCB 廠競國 (6108-TW) 7 月營收衝新高，在產品漲價及昆山廠記憶體模組板、固態硬碟板訂單量大幅提升下，第三季營收將翻越 24 億元同步改寫新高，隨著整體接單順暢，競國泰國廠也將拚營運轉盈。

競國上半年營收 45.26 億元，稅後純益 1.43 億元，年增 5.42 倍，每股純益 0.89 元。7 月營收也創高，依照目前競國接單及生產來看，下半年業績看旺；不過，上半年泰國廠仍無法獲利。

目前競國泰國廠競億電子已獲歐系一階 (Tier 1) 汽車電子零組件廠 Continental 認證 (德國汽車供應鏈認證)，每月有 105 萬平方呎的產能，承接包括電源供應器、家電、智能電表、STB 及工業設備等汽車板以外的訂單，但是接單狀況無法穩定，導致產能利用率低，去年起泰國廠逐步導入高階 SMD、記憶體模組及鍍金生產線，盼可提高產能利用率。

競國也規劃 2021 年整體將投入 4 億元資本支出，用於去產能瓶頸及製程自動化，其中泰國廠將投入 1 億元。

競國目前產能配置包括泰國競億電子、台灣樹林廠、中國江蘇昆山競陸電子。其中台灣樹林產能每月 22 萬平方呎產能、昆山廠 120 萬平方呎、泰國廠為每月 105 萬平方呎。目前大陸昆山廠區的訂單滿載，來源包括記憶體模組板等應用。