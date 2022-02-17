雙A新事業布局 齊攻電動車、NFT領域

品牌雙 A 宏碁 (2353-TW)、華碩 (2357-TW) 在遠距商機爆發下，去年營運同繳佳績，展望未來，雙 A 近期積極鎖定電動車、NFT 等領域布局，宏碁今 (17) 日就宣布投資新創團隊思偉達創新科技，跨入 NFT 領域市場，電動車方面，雙 A 也先後與華城 (1519-TW) 旗下華城電能共同布局。

電動車、NFT 成為科技產業積極布局的新領域，繼宏達電 (2498-TW) 將推出 NFT 平台後，宏碁也宣布策略投資思偉達創新科技，未來雙方將結合區塊鏈、跨國技術資源，進一步瞄準產業數位化市場。

思偉達創新科技是在 2017 年創立，為國內區塊鏈技術開發先驅，2018 年上線推出亞洲第一間去中心化交易所，值得關注的是，思偉達 2020 年 7 月也曾攜手華碩旗下華碩雲端，為科技部、國家高速網路中心建置台灣第一代區塊鏈基礎平台建設，率先導入食安溯源系統。

搭上去年 NFT 熱潮發酵，思偉達推出 Jcard 這咖 NFT 交易平台，陸續發行峮峮、國際橋牌社、朱銘美術館、霹靂布袋戲、聯合報報時光等 NFT 數位商品，也與宏碁子公司倚天酷碁聯手推出電影 NFT 數位紀念品，瞄準元宇宙商機，雙方也因此深化合作關係。

不只區塊鏈、NFT 領域，雙 A 在電動車布局中也沒缺席，華碩除投資三輪物流電動車新創蓋亞汽車外，去年就攜手華城電能，在台北市內湖建置全台灣首座兼具 CCS1、CHAdeMO 等雙充電介面的 DC 直流快充設備，並導入旗下邊緣運算方案，打造 AI 車牌辨識充電站。

宏碁則是在上月初宣布策略性投資入股華城電能，未來規劃進一步整合集團旗下建碁 (3046-TW)、宏碁通信、宏碁智通、宏碁智醫 (6857-TW)、宏碁資訊 (6811-TW) 等資源，致力發展智慧解決方案，也凸顯雙 A 已不只是在既有電腦業務上競爭，在新事業布局上雙方也積極拉攏夥伴，壯大自身競爭力。