金管會再出手掐緊炒房金流 5大類不動產授信恐更難放貸

房價直直漲，金管會從去 (2021) 年起連環出手打炒房，金管會今 (17) 日再度祭出大招，一口氣調高五類不動產貸款的風險權數，等於掐緊炒房金流，新制上路後，將影響銀行承做新的不動產貸款更趨謹慎。

銀行局副局長林志吉表示，為強化本國銀行不動產暴險計提資本的風險敏感性，修正後不動產暴險係依擔保品性質、LTV 及資金用途分為「住宅用不動產暴險」、「商用不動產暴險」及「土地收購、開發及建築（ADC）暴險」，適用不同的風險權數。

林志吉表示，銀行自去年 6 月起與國際接軌，允許已準備完妥的銀行可提前自 2020 年底採用 LTV 法，目前本國銀行中除了輸銀、純網銀以外，其餘銀行都已經適用 LTV 法。

鑒於中央銀行自 2020 年 12 月起已數度調整選擇性信用管制措施，以控管銀行信用資源，避免流向非實質需求，金管會經考量銀行適用選擇性信用管制措施後，部分不動產抵押貸款在現行資本計提規範下將適用較低之風險權數，為強化銀行辦理該等貸款的風險承擔能力，金管會將發布令釋，針對銀行新辦理之五類貸款，包括舊貸案屆期續貸或轉貸的案件，提高所適用的風險權數。

將調高風險權數的五類貸款分別為：

一、公司法人購置住宅貸款，屬一般住宅用不動產暴險者，風險權數由 20% 調高到 50%；屬收益型住宅用不動產暴險者，更從 30% 一口氣上調至 100% 之風險權數。

二、自然人購置第三戶（含）以上之購置住宅貸款，也從 30% 調高至適用 100% 之風險權數。

三、購地貸款之土地屬住宅區者，從 100% 調高至 150%；屬商業區者，從 150% 調整至 200%。

四、建築業以新建餘屋住宅為擔保所辦理之抵押貸款（即餘屋貸款），屬 ADC 暴險者，調整後適用 150% 之風險權數；非屬 ADC 暴險者，則適用 100%。

五、工業區閒置土地抵押貸款，調整後為 200%。

不過，林志吉強調，倘若貸款屬於都市更新條例、都市危險及老舊建築物加速重建條例，或其他配合政府相關政策的重建案件，則不用調高風險權數。

林志吉表示，此法不會要溯及現有房貸戶，而是新承做的貸款除非未來有短借或到期續借，才會適用新風險權數，原貸款戶不受影響。

但新貸款即日起適用後，金融機構第 1 季財報若不符合新規定，金管會將要求改善增強資本，銀行局估算，適用新規定後有 4 家銀行影響資本適足率下降 1.1~1.6 個百分點。

以去年 9 月底數字試算風險權數提高後，原本的風險權數普通股是 11.95%、第一類資本 12.93%、資本適足率 14.82%，各降至 11.48%、12.43% 及 14.24%，等於各自降低 1.47 個百分點、0.5 個百分點及 0.58 個百分點。

金管會重申，銀行辦理不動產授信業務，應落實執行不動產授信業務管理並強化內部稽核，且須依據自身之風險承受能力，對整體不動產授信業務進行授信限額及集中度控管，並適度評估增提備抵呆帳，以厚植風險承擔能力。金管會將藉由對銀行場外監理、一般檢查及專案檢查，督導銀行之落實情形，強化其經營體質。