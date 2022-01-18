網家東南亞跨境電商有成 去年銷售額年增逾5倍

隨著東南亞電商市場加速發展，網家 (8044-TW) 旗下 PChomeSEA 今 (18) 日公布去年整體銷售額，較 2020 年大增逾 5 倍，在東南亞五國的銷售額皆繳出亮眼成績，展望未來，PChomeSEA 將擴大協助台灣商家發展跨境電商，進攻東南亞市場。

PChomeSEA 目前在東南亞五個國家均具有銷售通路，已上架共超過 50 萬台灣商品，去年又以泰國、新加坡、馬來西亞的成長更為顯著，主要是因 PChomeSEA 祭出完整的行銷推廣服務，包含當地語言翻譯、開箱影片、網紅推廣、社群推播，並參與當地電商平台大促購物節等，精準掌握消費者輪廓及需求。

尤其針對泰國和馬來西亞市場，去年 PChomeSEA 增設本地發貨服務，使到貨和通關時間大幅縮短，更有效提升消費體驗及用戶回購率。

據 Google e-Conomy SEA 報告指出，東南亞網路用戶數量增長迅速，自新冠疫情以來，從 2019 年的 3.6 億人次，每年增加 4000 萬人，等於是一年長出近 2 個台灣市場，目前東南亞市場已有 4.4 億的上網人口，是台灣上網人口超過 20 倍的規模商機，預測至 2025 年整體東南亞網路經濟將達 3630 億美元的規模，可見後疫情時代的東南亞電商市場已進入高速成長期。

PChomeSEA 總經理蔡文雄表示，東南亞是一個正在快速崛起的電商市場，以跨境電商模式邁進東南亞市場是台灣廠商很好的機會，PChomeSEA 也發現，受歡迎的台灣商品開始出現變化，除了過往常態熱賣的台灣泡麵、零食、糕餅及茶葉外，常溫即食料理、養身保健食品與化妝保養品的買氣都持續攀升中。