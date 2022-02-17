元富證董座角逐券商公會理事長 提多點期許

新光金 (2888-TW) 旗下元富證券董事長陳俊宏今 (17) 日正式宣布，以服務理念參選今年 7-8 間券商公會理事長改選，陳俊宏指出，貼近證券市場脈動 26 年，若能選上，期許串聯證券業和產業，來提升台灣經濟實力，並積極擴大證券業務工作重點，以及持續推動 Bridge Loan (過橋貸款 / 臨時貸款)。

金管會主委黃天牧曾指出，希望證券商公會發揮「三公」職能，即「公平」對待規模大小不同的證券商、「公開化」溝通管道並積極參與社會「公益」，期勉證券商能夠和諧共同發展，並扮演公民社會中的重要角色，陳俊宏對此表示，期許兼顧大小券商的共同發展，同業一起把餅做大，同時不忘推行 ESG ，對環境、社會和公司治理積極投入、擴大企業和產業影響力以達到共好。

對於現任券商公會理事長賀鳴珩目前積極推動的工作要點，陳俊宏說，將傳承並擴大推行工作範圍，包括調降權證避險稅率、完善複委託業務功能提升國際競爭力、優化交割專戶分戶帳作業以掌握客戶資金部位、持續建議政府延長當沖降稅、精進零股交易、推動證券商開發多元金融商品如 ETN 信用交易、多元理財商品 ETP 掛牌、發行外幣計價結構型債券等。

陳俊宏強調，由於了解綜合券商、專業券商的差異和需求，將以熱忱凝聚共識，完成券商的共同目標。

陳俊宏來自台南，年輕時進入岳父、佳和紡織董事長翁川配的公司工作，1997-1998 年因佳和集團陸續收購佳和證券、永盛證券，被跨界派任到證券業，擔任佳和、永盛總經理，2000 年此 2 家證券再被元富證券併購，因此任職元富副總經理，負責自營、新金、債券等投資業務，其中一度於 2003 年轉任中天生物科技公司任職總經理，但持續兼任元富董事。

陳俊宏說，貼近證券市場脈動 26 年，看過證券市場幾番起落，對這產業有感情有期許。

談起中天生技，陳俊宏表示，早在 20 年前即看好生物科技是有前景的行業，2009 年被元富證券董事會推舉為董事長，正好可憑藉著對生物科技業的熟悉，領導元富成為生技產業承銷龍頭證券商。

另一方面，陳俊宏過去積極遊說相關主管機關有成，開放券商轉投資創投及創投管顧公司，不僅為企業引入資金、輔導建立管理制度、布局產業鏈資源，也有助更前瞻發掘創新產業的力量，對台灣整體經濟、產業環境有積極的貢獻。