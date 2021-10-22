元富證獲國家品牌玉山獎三項最佳產品肯定

新光金 (2888-TW) 旗下元富證券投入數位金融發展備受肯定，今年再度以「元富智能客服 Chatbot 聊天機器人」、「元富智能理財 Win Win Go 投資平台」和「元富證券快點贏 App」，榮獲第 18 屆國家品牌玉山獎三項最佳產品獎。

元富證指出，數位化趨勢改變投資人的交易行為，元富因應 FinTech 創新發展浪潮，積極打造各式投資平台，讓投資人無論何時何地皆可使用元富證券提供的優質服務。

其中，「元富智能客服 Chatbot 聊天機器人」運用 FinTech 創新技術，以交易密碼引導式解鎖，兩步驟快速完成，提供線上憑證註銷服務，客服機器人化身線上營業員，主動提醒客戶簽署風險預告書，以及隨身個人化查詢功能，讓投資人可以八大帳務一手掌握，密碼補發四重認證，確保密碼安全性、個資不外洩，若遇客戶的問題缺乏關鍵資訊或語意模糊時，智能客服機器人也能即時轉接真人文字客服，打造無斷點的服務品質。

而 「元富智能理財 Win Win Go 投資平台」是由元富財富管理團隊與專業顧問團隊合作，共同打造全自動化服務流程，從了解投資人投資理財需求開始，到線上簡便完成開戶簽約、提供投資組合建議，運用歷史大數據來做分析，搭配系統演算法進行自動化管理，因應市場變動可以自動再平衡，調整投資組合等程序，以人機協作模式提供投資者最佳化的資產配置工具，為投資人的資產進行最佳的把關。

「元富證券快點贏 App」由元富證和元富期貨聯手開發，以如何讓交易快一點為設計出發點，投入 App 功能開發與技術提升，改善交易流程，讓步驟少一點、交易快一點，更透過獲得專利之圖形處理器股票期權交易價格觸發系統及期權風險係數評估系統，大幅提升洗價與風險值運算效率，使投資人也能享有專業法人等級的風控環境，並領先同業首創下單與停損功能一鍵切換，交易的同時也不忘風險控制，成功將正確的停損觀念置入於軟體中。

展望未來，元富證強調，將持續靈活因應市場金融環境變化，以數位金融科技創造顧客服務價值，在數位浪潮中持續提供便利、永續的數位金融服務，踐行普惠金融公平待客，滿足客戶多元的需求。