元富證資安投入、數位轉型有成 獲數位金融獎雙項肯定

新光金 (2888-TW) 旗下元富證券榮獲「2021 工商時報數位金融獎」數位資訊安全獎和數位轉型典範獎，顯示元富在資訊安全和數位轉型的重視及投入獲肯定。頒獎典禮於今 (7) 日舉行，由元富證券資訊部專案副總經理李俊德代表出席受獎。

元富證表示，數位科技的快速發展正不斷重塑證券業生態，數位化早已深入元富的各式客戶服務平台和作業流程，在確保資訊安全為首要前提下，持續投入數位轉型、優化數位經營，除了有效提高企業競爭力，也致力提供客戶最安全的數位金融環境。

此次元富證獲「數位資訊安全獎」，於資訊風險防範的優異表現備受肯定，而推展機器人流程自動化 (RPA)，則拿下「數位轉型典範獎」。

元富證強調，隨著金融業數位進程不斷加速，依循國際資安管理標準持續深化資安治理，固定執行資安檢測，並升級資安監控及金融資安防護，同時，不定期舉行社交工程演練、資安講習，以提升員工對資訊安全的識別與警覺、提高資安風險因應能力，藉此有效確保公司資產與機密資訊的安全性，保障客戶權益和提升客戶信任。

而為因應變動快速的數位金融環境，元富積極將 RPA 導入日常業務，藉由流程梳理、整合、優化來提升效率，消除現有的流程負擔來釋放資源，將時間和精力著重在客戶服務上，目前正進一步將 RPA 導入「一戶多開」、「銀證雙開」和「臨櫃開戶無紙化」等計畫。

展望未來，元富證說明，將持續強化資安的防護機制，快速因應各種金融資安防護戰略，在管理客戶隱私資訊安全方面力求完善，將維護客戶權益放在首位。

而在數位轉型方面，則是在 RPA 的基礎上，發掘更多金融服務運用數位技術的潛力，全力加速深度數位轉型步伐。