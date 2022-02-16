疫情改變國人健康管理習慣 6成民眾考慮添購醫療險

一場疫情大舉改變國人健康管理習慣，南山人壽今 (16) 日舉行線上記者會發佈「2022 國人健康管理行為」調查結果，近 2 年在疫情影響下，大幅提升民眾接受遠距健管及醫療服務的意願，有 4 成國人偏好「零接觸、少接觸」，願意使用線上醫療資源，且疫情後有 82% 的民眾擔心自己與家人的保險不足夠，更有 6 成民眾考慮添購醫療險。

醫聯網與南山人壽共同分別從「生活行為」、「科技趨勢」、「保險保障」等三大面向，探討疫情後數位科技對國人生活帶來的轉變，民調結果指出，高達 94.8% 的民眾因為疫情更加關心自身與家人的健康，就診行為也受疫情影響提升線上諮詢意願。

在疫情發生前，近 9 成民眾大多選擇到醫院或診所看診；而當疫情成為新常態後，有 36% 的民眾會透過線上詢問專業醫師，29% 民眾考慮使用視訊看診，而原先選擇至附近醫療院所看診的民眾則減少至 7 成，顯示民眾「零接觸、少接觸」的觀念與日俱進，降低出門就診的意願，提升線上醫療資源使用意願。

遠距醫療話題熱度居高不下，但調查發現仍有高達 9 成民眾尚未使用過「視訊診療」及「遠距醫療」，顯示數位健康的行為尚未普及，但歷經疫情的催化，有 58% 的國人未來會嘗試使用遠距醫療，更有 70% 的民眾希望遠距醫療服務在疫情趨緩後持續開放，表示國人對於遠距醫療服務抱持正面的態度。

除此之外，根據醫聯網內部數據顯示，從去年 4 月底諾富特飯店爆發群聚之時間點前後三個月觀察，平台整體流量成長達 89%，線上醫師諮詢服務成長 42%，顯示在疫情爆發後，民眾對於使用遠距醫療的意願隨疫情發展逐漸成長，也符合本次民調結果。

至於國人會如何轉嫁健康風險，調查發現，疫情後有 82% 的民眾擔心自己與家人的保險不足夠，更有 6 成民眾考慮添購醫療險，也有 4 成選擇補足癌症 / 重大疾病險。調查進一步顯示民眾對於外溢保單的接受度高，當保險公司透過保額增加或現金回饋之機制，鼓勵保戶促進自身健康，有近 9 成的民眾表示願意了解保單內容。

此外，國人也越來越願意投資健康，調查發現，有逾 6 成民眾每月願意投入超過新台幣 3000 元在自己與家人的健康上面，用途包含投保醫療險或健康險、運動健身、購買保健食品… 等，積極打造健康人生。

南山人壽表示，持續將保險保障和健康服務結合，保險公司不只作為保戶的財務靠山，透過串聯異業夥伴也能帶給保戶健康照護服務。在保險保障方面，南山人壽全力推動外溢保單，創新推出多款外溢健康醫療險商品，現行銷售共計有 26 張外溢保單商品，統計 2021 年全年南山人壽外溢保單新契約件數達近 34 萬件，件數已連續三年居業界之冠。

除了持續開發外溢商品滿足民眾的保障需求，更攜手異業夥伴打造「健康守護圈」，歷時一年的推行，已結盟近 30 家跨業合作廠商，串接四大面向服務—「運動健身、飲食營養、醫療照護、心靈健康」，將保險的價值從事後理賠延伸至事前預防，甚至在理賠後持續提供保戶所需的照護服務。