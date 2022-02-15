確保營運不中斷 金管會首度將BCM納入保險業風管實務守則

金管會今 (15) 日表示，經歷新冠肺炎疫情後，為確保保險公司可持續營運、辨識營運中斷的風險並建立相關管理機制，金管會首度將營運持續管理 (BCM) 納入「保險業風險管理實務守則」；各保險公司應回溯自 2022 年 1 月 1 日起符合實務守則及問答手冊的各項規範。

金管會保險局副局長張玉煇表示，金管會在 2021 年 1 月 7 日備查產、壽險公會所報「保險業風險管理實務守則」，要求各公司應依自身業務的性質、規模及複雜性，訂定適當的營運持續管理機制，運用合適的系統、資源及流程以維持公司營運持續，並於「保險業風險管理實務守則問答手冊」中增列董事會與內部稽核單位於營運持續管理的角色與職責，及增列營運持續管理機制的具體建立方法及該機制包含之內容。

張玉煇指出，金管會考量首次將營運持續管理 (BCM) 納入實務守則，各保險公司需進行相關準備工作，為力求完備周延，同意各保險公司應自 2022 年 1 月 1 日起符合實務守則及問答手冊的項規範，並請各公司應積極辦理相關準備工作，具體推動規劃、預算編列情形及內部稽核計畫應提報最近一次董事會報告。

張玉煇指出，金管會期藉由風險管理機制的明確化，強化保險公司風險管理機制，於面臨國內 COVID-19 疫情及其他突發事件時，保險業應確保各項服務及業務營運不中斷，達到健全公司經營及保障保戶權益等目標。