台股強彈站回18200點 三大法人聯手買超118.05億元 外資終止連賣

俄烏緊張局勢降溫，帶動美股收漲，台股今 (16) 日也展開反彈，電子權值股回神大漲，金融、傳產股也來助攻，指數開高走高，終場上漲 279 點，收在 18231 點，收復所有均線，成交值略增至 2690 億元。三大法人同站買方，合計買超 118.05 億元，外資終止連賣。

觀察法人資金變動情形，外資今天回頭買超 84.65 億元，終止連 2 日賣超；投信加碼買超 23.32 億元，為連 12 買；自營商同步轉為買超 10.04 億元。三大法人合計買超 118.05 億元。

權王台積電今天股價強彈 2%，收在全場最高 646 元，市值回升至 16.75 兆元，聯發科、聯電、瑞昱、日月光投控、大立光、國巨等電子權值股也有 1-2% 的漲幅。

ABF 載板大廠欣興及南電今天連袂大漲半根停板，景碩漲幅則收斂至 1% 內，其他 PCB 族群方面，敬鵬、燿華、金像電、華通、定穎等也有 2-3% 的漲幅。記憶體族群同步強彈，NAND Flash 大廠威騰因原料汙染事件，正式發函客戶調漲產品報價，IC 設計廠鈺創一舉攻上漲停，晶豪科也直逼漲停價，群聯、華邦電等多檔漲勢都相當強勁。

各國陸續宣布將開放邊境，台灣最快 3 月中鬆綁商務客入境，航空雙雄今天持續獲買盤力挺，長榮航一度衝上 32.65 元，續改寫 11 年新高，同時吸引短線當沖客進場，尾盤漲幅縮至 1%，華航落後補漲超過 5%，收在 28.95 元。