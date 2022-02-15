〈財報〉疫苗接種率+假期入住率 萬豪國際上季績超越預期

萬豪國際公司 (Marriott International Inc)(MAR-US) 第 4 季業績超過華爾街預期，因為疫苗接種率的提高和假日季客流量提高其酒店的入住率。該公司股價在盤前交易上漲逾 3%。

全球疫苗接種率不斷上升，為飽受疫情打擊的酒店業提供了一些喘息的空間，客戶紛紛在假期期間重返豪華住宿的舒適環境。

這家全球最大連鎖酒店受惠於國境重新開放和旅遊限制的寬鬆，尤其是在其主要市場北美和歐洲。

在截至 12 月 31 日的 3 個月內，該公司營收增長 1 倍多，達到 44.5 億美元，超過分析師預期的 39.9 億美元。

CEO Anthony Capuano 表示：「與第 3 季相比，每個地區的 RevPAR (每可用房間的收入) 在第 4 季都出現實質的持續復甦，但大中華區除外，該地區的復甦由於其病毒清零政策而停滯不前。」

Capuano 補充說，雖然 1 月仍遭遇挫折，但跨客戶群的新預訂量已反彈至 Omicron 之前水平，他對整個 2022 年全球旅遊需求的復甦持樂觀態度。

第 4 季，JW Marriott 和 Ritz-Carlton 在美國和加拿大主要地區的入住率為 60%，而去年同期為 35.1%。

該公司上季調整後每股淨利為 1.30 美元，高於分析師預期的每股 1.00 美元。