冠星-KY漲價效益發威 Q1營收向上毛利率拚回溫

短纖布料大廠冠星 - KY(4439-TW) 表示，第一季在手訂單優於上季及去年同期，加上漲價效益發酵下，毛利率也將脫離去年第四季的谷底表現，回到疫情爆發前的平均水準，整體營運將顯著回溫。

冠星去年第四季營收雖然來到 18.3 億元，年增 37.8%，但受到原物料上漲衝擊，毛利率大幅下滑，營益率更降至 2.2%，季減 3 個百分點、年減 8.6 個百分點，稅前盈餘 3873 萬元，季減 68.2%、年減 66.6%，每股稅前盈餘約 1.23 元。

冠星表示，上半年除了訂單動能強勁外，隨著漲價效益發酵，預計第一季營收、毛利率將同步成長，第二季將邁入旺季，營運可望進一步向上，擺脫谷底，冠星 1 月營收 6.87 億元，月增 16.8%、年增 32.6%。

以個別客戶上半年訂單狀況來看，冠星表示，Nike 基期仍低，今年仍將大幅度成長，Adidas 以及 Gap 也有雙位數成長，PUMA 也會優於去年；營收比重來看，Adidas 50%、Gap 24%、Puma 13%、Nike 7%，至於新客戶中國快時尚品牌，Shein 則還不到 1%。

冠星去年營收 74.16 億元，年增 37.8%，稅前盈餘 4.12 億元，年減 23.2%，每股稅前盈餘 13.16 元，雖然為近 5 年低點，但法人認為，稅後純益仍可望守住 1 個股本。