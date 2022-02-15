〈鈺太法說〉今年NB市占率挑戰6成 全年營收年增逾1成再創高

MEMS 麥克風廠鈺太 (6679-TW) 今 (15) 日召開法說會，董事長邱景宏指出，鈺太去年筆電市占率 45-48%，今年將進一步成長至 55-60%，加上採用平均顆數持續增加，以及助聽器、車用市場穩健成長，預估全年營收年增逾 1 成，再創高。

鈺太表示，現今筆電採用麥克風平均顆數從 1 顆，成長至 2-6 顆，不僅顆數增長，採用產品也從過往的類比式麥克風，轉為數位式麥克風，有助銷售單價提升，預估今年數位式麥克風出貨量將成長至 3.5 億顆，年增 1 億顆或 4 成。

商用筆電也因追求屏幕筆最大化，紛紛採用窄邊框，對高信噪比麥克風的需求也提高，預計今年高信噪比占整體數位麥克風的出貨比重將攀升至 10-15%，達 3500 萬顆，產品涵蓋 60、70db。

另外，鈺太預期，車用產品將自 2023 年放量出貨，看好車載系統在語音助理、無人駕駛帶動下，採用麥克風數量自 4 顆，增加至 6-7 顆，目前觀察單一客戶單一平台的出貨量就達 500-1000 萬顆，且產品週期長達 5-10 年。

鈺太在助聽器方面也有斬獲，自 2019 年進入量產以來，每年保持 80% 的成長率，現今客戶群已多達 40-50 個，且因該市場較封閉，主要供應商包含鈺太共 3 家，看好未來數年仍可以保持高速的成長率。

針對產能布局，鈺太補充，今年產能取得較去年增加，目前產品多採用 8 吋製程，且考量未來麥克風將加入更多功能，今年將開出首顆 12 吋麥克風作為前導產品。