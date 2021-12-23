NCC與電信商展5G創新應用 全台基站覆蓋率提前達陣

國家通訊傳播委員會 (NCC) 今 (23) 日與中華電 (2412-TW)、台灣大(3045-TW)、遠傳(4904-TW) 等電信業者舉辦 5G 垂直場域體驗週活動，NCC 主委陳耀祥表示，全台 5G 基地台已建設逾 2.5 萬座，大幅超越年底覆蓋率 50% 的目標，期待未來在文化、製造、教育等領域有更多 5G 應用服務。

NCC 指出，截至 11 月底，全國已建設 25843 座 5G 基地台，電波人口涵蓋率達 87%，進度大幅超越今年底 50% 涵蓋率目標，未來將持續與業者協力，縮短 5G 城鄉數位落差、在交通樞紐及公共場所布建 5G 網路建設，同時推動產業數位轉型。

陳耀祥提到，網路建設就如同高速公路建設，只有完善的網路基礎建設，才能帶動產業發展，而 5G 網路服務創造出的創新應用，也與食衣住行育樂相關，期待未來在文化、製造、教育等多元領域可以有更多的 5G 應用服務。

NCC 與電信商舉行「5G 躍臺灣 飆速 Give Me Five」5G 垂直場域體驗週活動，其中，中華電把 5G 網路與文化娛樂結合，民眾透過 5G 網路體驗虛擬實境的 AR、VR 互動科技。

遠傳以遠距偏鄉醫療為主題，展示垂直場域醫療專網，為偏鄉醫療資源不足問題提供解決方案；台灣大展示全國第一台 5G 網路運行的智慧自駕車，利用 5G 網路特性使自駕車能及時應變路況，提供更平穩、安全的駕駛體驗。