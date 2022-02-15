〈鴻海智慧醫療布局〉醫材產品將在國內醫院臨床試驗 明年前進東南亞市場

鴻海 (2317-TW) B 事業群總經理姜志雄表示，智慧醫療健康裝置會先以台灣市場為起點，明年計畫進軍東南亞市場。而鴻海與工研院、臺醫光電合作案，也以新北土城醫院作為醫材臨床驗證場域，加速產品開發時程，未來搶攻東南亞、中東等海外健康照護市場新商機。

姜志雄表示，自集團 2019 年宣布 3+3 轉型計畫，三大產業之一就是數位醫療，但其實鴻海在數位健康已經鴨子划水很久了，不只做產品、還延伸到服務、生態，因為只有生態才能創造最大的貢險和價值，尤其遠端醫療更是大勢所趨。

姜志雄進一步指出，現在醫療等級產品最大的問題是沒辦法智能化，鴻海能提供「軟硬整合，虛實結合」的完整產品開發模式，幫醫療升級，讓醫療設備智能化，做大數據、精準醫療、預防醫療。

在硬體方面，鴻海將提供醫療等級的裝置，如呼吸器、專業級的智能健康照護監測平板等，軟體則包含 App 應用介面、雲端接口及後臺病患生理訊號監控判定演算法的設計與開發。

而對於集團布局數位醫療的進度，姜志雄表示，由集團中央推動、各事業群分工，但整體來看，鴻海對外會採取聯盟合作方式，並不會單打獨鬥、自立門戶，技術層面則會朝心率脈搏、心電 (ECG)、血氧、血糖等感測監測發展。