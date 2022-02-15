雲品蘭克斯特宴會接單至年底

連鎖飯店餐飲業者雲品 (2748-TW) 表示，今年飯店住房和餐飲宴會仍將受疫情影響，不過，與寶元紀所成立的台中蘭克斯特 (Lancaster House) 宴會已接單至年底，將為營收帶來穩定助益，而旗下雲品日月潭館第一季住房未見明顯衝擊，添住房業績可期。

雲品說明，近來本土疫情升溫對企業尾牙造成不小影響，頤品大飯店、頤璽宴會 1 月的接單場次減少，但由於第一時間啟動企業顧客的尾牙替代方案，如改為桌菜打包、等值的外帶餐盒，或是延後改為春酒，有望在 2-3 月時遞補辦理。

住房方面，原為國際旅客為主的台北君品酒店，仍受到邊境封鎖影響較大，住房營收的離峰日和尖峰日較為明顯，不過，日月潭雲品溫泉酒店受惠於國旅暢旺，維持良好穩健表現，雲品認為，日月潭館第一季住房成績仍可期。

而台北君品則是先以餐飲動能為主力，目前館內雲軒西餐廳、頤宮中餐廳和館內宴會營收仍維持水準。

為進一步優化營運動能，雲品表示，將持續透過旗下宴會平台君品 Collection 與多處委託經營案，增加營收來源，目前在桃園受委託經營管理的皇家薇庭、台中蘭克斯特宴會、包廂訂席均持續穩定接單。

其中，蘭克斯特已於 1 月試營運，至今接單破百場，總營業額超過 5000 萬元，更接單至 12 月底，表現不受疫情影響，預計 3 月正式開幕。