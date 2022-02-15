〈貴金屬盤後〉烏俄劍拔弩張 避險需求激增 黃金收登3個月高點

黃金期貨價格周一 (14 日) 上漲，收登近 3 個月高點，係因市場擔憂俄國可能即將入侵烏克蘭，引發了避險資產的需求。

GoldCore 營銷總監 David Russell 表示：「上周五美國白宮警告俄國恐『現在起隨時』入侵烏克蘭，這讓市場陷入混亂，股市遭大幅拋售，油價持續上漲，這讓黃金有動力突破在 1855 美元至 1860 美元之間的上行阻力位。」

周一買盤動能持續，「但任何有關烏俄局勢的言論軟化，都將會短暫提振股市買盤，並可能限制油價上漲，導致金價短期回落至阻力位下方。反之，緊繃局勢升級肯定會提供黃金良好支撐力。」

然而，俄國外長 Sergei Lavrov 周一 (14 日) 在電視轉播中的會議上向總統普丁 (Vladimir Putin) 建議，俄國應持續與北約和歐盟對話，此後黃金價格仍持續上漲。

4 月交割的黃金期貨價格大漲 27.30 美元或 1.5%，收每盎司 1869.40 美元，盤中高點達 1872.80 美元，FactSet 數據顯示，此為最活躍黃金期貨自 11 月 17 日以來最高收盤價。

Russell 表示，若收盤在 1865 美元至 1870 美元的水準之上，就會讓交易者聚焦在 1900 美元。然而，「目前新聞更迭快速，黃金將對這些基調的變化相當敏感。」

上周五黃金收高，電子盤交易時間擴大漲勢，觸及去年 11 月以來未見的高價位，係因美國白宮國安顧問 Jake Sullivan 表示俄國可能隨時入侵烏克蘭。

美國拜登總統周六與俄國普丁總統通過電話交談，但沒有產生實質性的突破。

白宮表示，拜登向普丁明確表示，入侵將使美國及其盟國「對俄國造成迅速而沉重的代價」。拜登排除了向烏克蘭派遣美國作戰部隊的可能性，但威脅要對俄國實施全面制裁。

3 月交割的白銀期貨價格上漲 48 美分或 2.1%，收每盎司 23.848 美元。

ActivTrades 高級市場分析師 Ricardo Evangelista 報告表示，市場透過尋求避險資產來應對地緣政治擔憂情緒，這種動力強力支撐黃金。

但黃金的上行受到一些主要市場的說法限制，即居高不下的通膨、央行更積極升息與推行其他收緊措施的預期。

「在這樣的背景下，美元繼續上漲，由於美元與黃金兩種資產之間的反向相關性，限制了黃金的漲幅。」美元走強不利於美元計價的大宗商品價格，因為這會讓黃金對海外買家來說更加昂貴。

ICE 美元指數周一上升 0.2%。公債殖利率自上周五 1.951% 水準上升，周一升至 1.999%。

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