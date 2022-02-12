〈貴金屬盤後〉通膨助黃金周線升近2% 美示警烏俄大戰 電子盤續漲至1860下方

黃金期貨周五 (11 日) 上漲，本周收高，係因通膨持續飆升令黃金找到支撐力，收盤後美國白宮警告俄國隨時可能入侵烏克蘭，黃金電子盤擴大漲勢。

4 月交割的黃金期貨價格上漲 4.70 美元或 0.3%，收每盎司 1842.10 美元，本周收高 1.9%。

烏俄對峙下，黃金受益於地緣政治不確定時期的避險特質，電子盤交易價格上升至 1860 美元下方。

美國白宮國安顧問 Jake Sullivan 表示，雖然美國尚未斷定俄國的最終決定，但現在俄國隨時都有可能入侵烏克蘭，甚至下周北京冬奧期間也有可能。

Oanda 高級市場分析師 Edward Moya 報告中表示：「如果俄軍有任何調動，黃金可能飆升至 1900 美元以上。在邁入周末之際，黃金交易者不想做空。」

3 月交割的白銀期貨價格下跌 0.6%，收每盎司 23.52 美元。

黃金周四上漲，甚至在數據顯示 1 月消費者物價指數 (CPI) 年增 7.5% 高於預期且居於 40 年高位後，黃金一度走低，但隨後逐步拉回，連續第五日收高。

公債殖利率大幅上升，係因投資者在價格上反映「Fed 可能更加鷹派」此點。聖路易斯 Fed 總裁 James Bullard 呼籲 7 月 1 日前升息 100 個基點。

升息不利黃金，因為升息會提高持有不孳息資產的機會成本。

Kinesis Money 外部市場分析師 Carlo Alberto De Casa 表示：「我們應留意，通膨和收益率回歸正值，這可能對貴金屬形成挑戰，但目前投資者仍信任黃金，在市場混亂之際，黃金可望吸引投資者避險。」

「在此情況下，黃金也可能是各國央行無法抑制通膨時的避險工具。」

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