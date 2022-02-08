星展銀總價多少買花旗 明年7月揭曉

星展銀農曆年前宣布買下花旗銀消金業務，但究竟斥資多少錢備受矚目，金管會今 (8) 日表示，此案若順利，將在明 (2023) 年 7 月 30 日交割，交易價格須等到這天才能確定，屆時就是交割時的資產價加上目前公布的 198 億元溢價為最終交易價格。

花旗集團去 (2021) 年宣布出售全球 13 個市場的消費金融業務，台灣方面最後由新加坡商星展銀行奪下，星展銀行於記者會時表示，花旗銀行員工將全數留任，台灣客戶原有權益也不會改變，且將額外支付約新台幣 198 億元的溢價給花旗。

對於此案的最終交易價格，銀行局副局長童政彰表示，星展銀將於 3 月 1 日召開股東臨時會，2023 年 7 月 30 日進行交割，交易價格是花旗消金業務的資產價格加上 198 億元，也就是說，真正的數字要等到 2023 年 7 月 30 日才會確定。

根據花旗銀行的財報，截至去年 6 月底台灣個金淨資產價值約 330 億元，如果加上溢價 198 億元，推估交易價格約 500 億元左右。

童政彰強調，最終仍是要以明年 7 月 30 日交割基準日那一天的價值來計算價格，星展銀會在股東臨時會決議通過後，依規定向金管會作申請，交易價格目前為止還沒確定。

此外，星展銀行 2019 年一口氣裁撤掉所有 ATM，目前花旗銀行在國內仍有 67 台 ATM，外界關心未來星展是否也將裁撤掉花旗銀 ATM，童政彰表示，星展後續對花旗 ATM 的處理計畫，也將列為金管會審查項目之一，因為 ATM 與消費者權益息息相關。

童政彰強調，台灣 ATM 佈點多，到去年底全台有 3 萬多台 ATM，每 10 萬成年人擁有 166 台 ATM，就民眾使用金融普及性來說，不樂見有銀行大舉裁撤 ATM、影響民眾使用便利性的現象，之前同意星展裁撤 ATM 與分行，不代表這次一樣，在審查時，會同時就個案與整體性來通盤考量。