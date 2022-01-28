星展以淨資產外加新台幣198億元 買下花旗在台消金

星展集團宣布將以資產與負債轉移方式併購花旗在台消金業務，星展集團將就花旗 (台灣) 銀行消金業務的淨資產支付現金，同時額外支付新幣 9.56 億元 (約新台幣 198 億元)。

星展集團表示，計畫繼續任用花旗 (台灣) 銀行消費金融業務全部約 3500 名員工。

星展銀行 (台灣) 表示，收購花旗在台消金業務主要是看中台灣市場的財富管理及科技產業等領域極具發展潛力，而花旗的消金業務獲利能力佳，且極具吸引力，此次併購將擴大星展銀行 (台灣) 營運規模，協助星展集團掌握來自台灣的契機。在新冠疫情爆發前兩年，花旗 (台灣) 銀行消費金融業務每年平均淨利達新幣 2.5 億元、股東權益報酬率超過 20%，完成併購後將整合兩個優秀的消費金融業務，讓星展獲得優質的客戶族群、一流的經營管理團隊和高績效員工。

根據星展銀行 (台灣) 評估，完成併購後星展銀行將成台灣最大的外銀，花旗的信用卡、投資資產管理規模、存放款規模，有助於銀行拓展中小企業企金業務，也能對獲利及股東權益報酬率有所助益。

花旗集團台灣區總裁暨花旗 (台灣) 銀行董事長莫兆鴻表示，這個交易對客戶、員工與公司是正面的結果，同時強調會與買家攜手合作，善盡與員工溝通之職責，尋找雙赢結果。

莫兆鴻強調，這項交易等主管機關核准後，預計將在 2023 年中旬完成，在移轉過渡期間至完成前，消金業務與財富管理業務都不會有任何改變。

