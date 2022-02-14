拜登與普丁周末對談無進展 俄烏衝突進入最關鍵一周

隨著美國總統拜登 (Joe Biden) 與俄羅斯總統普丁 (Vladimir Putin) 周末對談，未發揮任何效果，美國持續警告，俄羅斯可能在本周入侵或尋求在烏克蘭境內挑起衝突。

美國國家安全顧問沙利文 (Jake Sullivan) 周日 (13 日) 告訴 CNN，「很有可能很快就會有一場重大軍事行動」，並呼籲美國人立即離開烏克蘭。

他說：「如果俄羅斯對烏克蘭進行軍事入侵，很可能會以大量導彈和炸彈襲擊開始。隨後，地面部隊將在烏克蘭邊境發起猛攻。」

沙利文形容，在過去的 10 天裡，克里姆林宮加快了其在烏克蘭邊境的非同尋常的軍事集結，讓他們得以非常迅速的發起行動。

幾個月來，美國及其西方盟國目睹了克里姆林宮軍隊，在烏克蘭與俄羅斯和白俄羅斯的邊界上穩步集結，屯集大約 13 萬部隊，美國及其歐洲盟友一直向普丁施壓，要求撤軍，但仍無法有效讓局勢降溫。

普丁周六與拜登通話略多於 1 個小時，重申了各自的立場，但沒有取得任何明顯進展。俄羅斯一再否認計畫入侵烏克蘭，並指責美國的煽動「歇斯底里」。

拜登表示，雖然美國仍準備好進行外交，但「我們同樣為其他情況做好了準備。」

美國此前表示，相信潛在的衝突可能會在 2 月晚些時候到來，沙利文上周補充說，普丁可能在北京冬奧會 2 月 20 日結束之前採取行動。

儘管美國和歐洲威脅說他們將對莫斯科實施嚴厲的經濟懲罰，但在應對力度上有分歧，歐洲國家仍依賴俄羅斯的能源，而拜登已經表明，如果發生衝突，他不會派遣美國部隊進入烏克蘭。