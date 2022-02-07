台股開紅盤外資照砍 官股連8買力撐助攻收復季線

台股虎年今 (7) 日開紅盤，在金融與傳產力撐下大盤終場大漲 225.9 點，收在 17900 點順利收復季線，法人看好台股基本面優勢，搭配高殖利率，可望持續吸引低接買盤進場，有望在收復季線後重新站回「萬八」大關。

台股今天開紅盤，外資仍不賞臉賣超，單日調節台股 64.1 億元，連續三個交易日賣超，投信則連五個交易日買超，單日買超 23.54 億元，自營商持續賣超 9.29 億元。

為力抗外資賣壓，官股券商今天持續進場，單日買超 30.9 億元，已經是連續八個交易日買超台股，積極穩盤意味濃厚。

PGIM 保德信高成長基金經理人葉獻文表示，台股歷經 11 天休市期間，美股重要指數全數大漲，包括 S&P500 上漲 3.3%，科技股為主的那斯達克指數強彈 4.1%，費半指數亦上漲 3.1%，顯示美股已陸續消化對於聯準會升息進程及縮表的擔憂，一掃春節假期前台股面臨的疑慮。

葉獻文指出，從基本面來看，主計總處預估 2021 年全年經濟成長率概估也上修為 6.28%，較原先的 6.09% 預測值上修 0.19 個百分點，主要受益於國內產能持續提升，出口動能大幅增加，挹注經濟表現。

另外，晶圓龍頭大廠台積電今年資本支出將擴大至 400 億美元至 440 億美元，市場預期此舉也將大幅提振 2022 年台灣經濟表現。

在官股券商部分，官股券商今天開紅盤日持續進場買超，單日買超 30 億元，主要鎖定台積電 (2330-TW)、聯電 (2303-TW)、愛普 (6531-TW)、環球晶 (6458-TW)、中美晶 (5483-TW)、國泰金 (2882-TW) 與長榮 (2603-TW) 等。