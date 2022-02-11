中壽去年退休理財規劃顧問取證率72% 今年估累積500位RFA

開發金 (2883-TW) 旗下中國人壽去 (2021) 年導入中華民國退休基金協會「RFA 退休理財規劃顧問」，提升業務同仁壽險及退休理財規劃的專業能力，取證通過率高達 72%，在同業之中名列前茅，預估累積至 2022 年底將有約 500 位退休理財規劃專業顧問，協助民眾從保障、資產配置及高齡化趨勢等面向，打造全方位最佳退休規劃藍圖。

中壽 2021 年 1 月至 11 月，中壽業務員登錄人數成長率高達 12.27% 為業界第一。因應國人平均餘命延長、年金制度變革，退休準備壓力變大，中國人壽去年導入「RFA 退休理財規劃顧問課程」，首年就有 163 位中壽業務菁英取得專業證照，取證率達 72%。

中壽說明，有關「RFA 退休理財規劃顧問課程」，內容涵蓋稅務規劃、退休理財、長照及醫療保障需求等相關保障商品與專業知識，透過直播、考前衝刺班等線上培育機制，協助同仁在疫情期間能彈性運用時間，讓學習不中斷、順利考取證照。

中壽 RFA 退休理財規劃專業顧問熟悉臺灣年金改革法令制度，深知保障對退休規劃的重要性，能結合中壽完整多元的保險商品線，為不同世代與工作類型的民眾，提供專業規劃，也邀請財經學者舉辦線上退休講座，強化民眾退休準備風險意識及觀念。