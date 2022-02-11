元山1月營收雙增創同期高 訂單能見度直達明年Q1

散熱風扇廠元山 (6275-TW) 受惠農曆年前下游拉貨動能強勁，1 月營收 3.63 億元，創同期新高，月增 16.28%、年增 5.92%，目前車用訂單直達明年第一季，今年營收有望優於去年。

元山車用散熱相關訂單能見度直達明年，此外，中國近來大力推動新能源車政策，各品牌車廠積極發展新能源車款，而元山已是傳統燃油車廠主要供應鏈，產品包括中控、汽車座椅通風、電源管理、電池散熱、光達等，目前也積極與客戶參與新能源車風扇研發專案，期望在今年正式量產出貨。

法人預期，元山車用訂單多為客製化品項，客戶以長單居多，預估今年營收將年增 20%，不過原物料價格維持高檔，估毛利率與去年相當，約 18%。

其他產品線方面，元山高階網通 IT 過去兩年受惠疫情業績大增，不過今年營運將放緩、營收比重也會略降；家電產品則向客戶反應原物料成本，毛利也將有所改善。

元山兩岸產線稼動率達 9 成，為因應未來長期汽車電子需求，台灣產能供不應求，已正式啟動擴廠計畫，將在高雄仁武產業園區打造 3000 坪的營運總部、研發中心、車用及高階散熱風扇與模組製造中心，預計三年內完工啟用，月產能將從目前的 70 萬台，逐步翻倍至 150 萬台以上。