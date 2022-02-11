〈世界法說〉Q1營收季增上看6.7%再創高 毛利率可望逼近50%

晶圓代工廠世界先進 (5347-TW) 今 (11) 日召開法說，第一季營收估將再季增 3.6-6.7%，續創新高，毛利率上看 49%，看好今年客戶需求續強；董座方略並說，晶圓五廠產能拉升後，下一步將擴充 12 吋產能，但尚未有時間表。

世界先進預估，第一季營收將達 132-136 億元，連四季站穩百億元，毛利率估 47-49%，營益率 35.5-37.5%，雙率均可望優於去年第四季水準。

董事長方略指出，客戶對晶圓代工需求持續強勁，能見度沒有改變，產能已連續 6 季滿載，預期上半年都將維持相當高的產能利用率，目前看來包括電源管理晶片、車用及高壓等驅動 IC，客戶全年需求都相當強勁，展望樂觀。

世界先進受惠產品組合改善、漲價效益發酵，去年第四季毛利率攀升至 47.6%，季增 1.8 個百分點，去年全年毛利率也有 43.58%，年增超過 9 個百分點；對於今年毛利率展望，方略認為，將可維持目前水準，甚至有進步。

對於 IDM 廠相繼自建 12 吋廠，是否會影響世界先進客戶訂單，方略認為，IDM 廠蓋廠有其規劃，但目前來自 IDM 廠、IC 設計客戶訂單都有很好的成長，預期 2025 年前，IDM 客戶自建產能對其委外代工訂單不會有任何影響。

世界先進除擴充晶圓三廠外，今年也將啟動五廠擴產；其中晶圓三廠去年第四季已開出擴產的 8000 片產能，今年第二季、第三季將分別再開出 8000 片產能，晶圓五廠則是目標明年上半年達到月產能 2 萬片。

至於新建 12 吋廠，方略重申看法未改變，在營運規模擴張角度下，要持續成長以支持客戶長期需求，待五廠產能拉升後，最合理的產能擴張應該會是 12 吋，將依客戶需求評估，目前還沒有具體時間表，台灣、在當地有廠的新加坡都是可能的設廠地點。

GaN 進度方面，營運長尉濟時表示，近期在良率、可靠性上都有非常重要的突破，也有許多客戶的前導專案在進行，預計今年底前會小量試產。