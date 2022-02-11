〈台股盤後〉金虎年首週天天收紅K 單週大漲636點、週線終止連2黑

台股在新春開紅盤以來，今 (11) 日首度下跌，最深一度重挫逾百點，不過下半場在航空雙雄、矽晶圓半導體等焦點股逆勢撐盤下，跌幅收斂，終場加權指數小跌 27.11 點、收在 28310.94 點最高點，成交值 2617.71 億元，金虎年開春首周天天收紅 K，本周上漲 636 點，週線終止連 2 黑。

美國通膨壓力導致可能急速升息，讓昨天道瓊工業指數下跌超過 500 點，電子權值股普遍走跌，矽力 - KY 下挫 4.53%，面板雙虎都跌逾 1%，聯發科、聯電、日月光投控等都連袂收黑。

不過，台積電拉尾盤由黑翻紅收最高，以上漲 1 元收在 650 元，站上月線；大立光則勁揚 1.44%。

航空雙雄為今日買盤聚焦所在，長榮航漲 4.5%、收在 30.15 元，華航也高飛 2.96%、收在 27.75 元，兩檔個股雙雙持續沿 5 日線挺升。

矽晶圓族群也表現亮麗，台勝科一度亮燈漲停，終場雖然漲停板打開，但仍狂飆 9.49%、收在 294 元；漢磊、嘉晶、合晶全數滿面紅。

升息消息對金融股來說最為受惠，因此，金融指數也是拉尾盤收紅的要角，台企銀勁揚超過 5% 最帶勁，高雄銀、王道銀行漲逾 1%，遠東銀、新光金、上海商銀、三商壽、日盛金、玉山金、兆豐金、台新金、合庫金漲幅都高於金融指。

整體來說，台股反彈到了 18300 點附近面臨壓力，因此今日出現金虎開紅盤以來首跌，雖然尾盤拉抬收斂跌勢，但美股電子盤有擴大下殺的跡象，是否會成為元宵變盤的壓力，值得留意。

