〈貴金屬盤後〉美1月通膨火燙 支撐黃金連漲7日 創11月來最長漲勢

在美國 1 月通膨數據高於預期後，黃金期貨周四 (10 日) 價格擺脫稍早疲弱，連續第五日收高，創下自去年 11 月以來最長漲勢。

美國 1 月份消費者物價指數 (CPI) 上升 0.6%，達 7.5%，保持在 1982 年 2 月以來的 40 年高位。在該 CPI 數據公布後，黃金一度短暫走低，但隨後逐步拉回，邁向連續第五日收高。

GoldSeek.com 總裁兼執行長 Peter Spina 表示，黃金價格在約莫 1820 美元的 18 日 MA 價位找到支撐點。

「最近單純買盤太多，使修正無法持續下去。黃金單純拒絕降至 1800 美元以下。」Spina 說。

Spina 認為，在實物價格低於 1800 美元出現的「大鯨魚買盤」應該來自俄羅斯，尤其是俄羅斯國家財富基金。

他指出，彭博社報導稱，原油價格上漲至 90-100 美元水準，可能會讓俄羅斯今年獲得 650 至 730 億美元的意外收益，而該國法律規定要將這些資金絕大多數投資到重新平衡的投資組合中。

「我相信這黃金大買家就是這個基金，買家是這只基金，這反映了黃金需求來自石油獲利的強大傳統。處於高位的油價只會為來年的黃金需求增添更多動力。」

4 月交割的黃金期貨價格上漲 80 美分或不到 0.1%，收每盎司 1837.40 美元，為 1 月 25 日以來的最高收盤價。

3 月交割的白銀期貨價格上漲 18 美分或 0.8%，收每盎司 23.522 美元。

FXTM 市場分析經理 Lukman Otunuga 表示，在通膨數據發布後，美元隨即重新注入信心，同時美國公債殖利率也上升，對美元計價且不孳息的黃金價格造成壓力。

10 年期公債殖利率觸及 2% 以上高位，但 ICE 美元指數在觸及 96 高點後，回落 0.1% 至 95.394。

Otunuga 表示，「這樣的通膨數據肯定會提高 Fed 更積極升息以抗通膨的可能性，一旦如此，就會懲罰黃金等不孳息的資產。」

「空頭仍在徘徊，可能正伺機而動，若空頭發動攻擊，黃金可能重挫回 1800 美元，中短期內走低。」他說。

然而，ThinkMarkets 的市場分析師 Fawad Razaqzada 認為，黃金上漲凸顯其作為避險商品的地位，且是抗擊通膨的有效工具。

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