〈貴金屬盤後〉美元、公債殖利率回落 支撐黃金連漲4日

隨著美元和美國公債殖利率回落，提高黃金避險吸引力，黃金期貨周三 (9 日) 價格連續第四日收高。

Libertas 財富管理集團總裁 Adam Koos 表示：「美元的波動可以解釋黃金價格的波動，當然也與通膨有長短期的關聯。」他指出，投資者正在等待周四將公布的美國消費者物價指數 (CPI)。

「如果通膨數據沒有更火燙，只要公債殖利率持續上升，單靠美元走低不足以支撐黃金在整個春季走高。」

美元回落後，黃金上漲。周三 ICE 美元指數下降 0.1%，10 年期公債殖利率在周二登上 2019 年 7 月以來最高點後，周三回落至 1.92%。

美元價格走低，有利於提高美元計價的黃金對投資人的吸引力；由於黃金不孳息，公債殖利率下降也可降低持有黃金的機會成本。

4 月交割的黃金期貨價格上漲 8.70 美元或 0.5%，收每盎司 1836.60 美元。

周二該黃金期貨上升 0.3%，根據 FactSet 數據，此為 1 月 26 日以來的最高收盤價。

Oanda 高級市場分析師 Edward Moya 表示，周四關鍵性的 CPI 報告應該會讓市場預期傾向 Fed 今年升息 4 至 6 次。

Koos 表示：「由於通膨、升息、美元和利率都在試圖找方向，所以黃金可能持續在一個範圍內交易。有人認為，烏俄緊張局勢可能會讓黃金短期內飆升，這確實如此，但我認為，任何地緣政治事件都不會對金價走勢產生長期影響。」

與此同時，一些分析師仍樂觀看待近期黃金買盤。Kitco.com 高級分析師 Jim Wyckoff 每日報告寫道：「從技術面來說，4 月黃金期貨多頭具有整體近期技術優勢。」

他認為，黃金多頭下個上行目標是收盤突破 1 月高點形成的紮實阻力位，即每盎司 1856.70 美元。黃金空頭的下個下行目標則是跌破 12 月低點形成的穩固技術支撐位，即 1755.40 美元。

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