台驊1月營收衝破40億元 創單月次高

貨攬業者台驊控股 (2636-TW) 今 (10) 日公布 1 月合併營收 40.12 億元，月增 16.06%，年增 81.98%，創單月次高紀錄，僅次去年 9 月新高，傳統淡季不淡，台驊認為，元宵節後海運運價有望再次上漲。

台驊分析，1 月海運營收 31.33 億元，月增 26.82%，年增 110.45%，反映即將進入春節，中國和東南亞等華人為主的生產國家，工廠提早出貨使貨量增加，加上年前有較多船班回到亞洲載貨，讓積壓已久的貨物得以順利出口。

儘管農曆年前後運價略為下滑，但台驊強調，塞港問題難以緩解，加上強勁的市場需求，隨著元宵節後工廠開始恢復正常運作，將支撐運價再次上漲。

空運方面，由於歐美 12 月在傳統長假前已大量出貨，1 月運量微幅下跌，空運營收 5.18 億元，月減 22.05%。

鐵路業務儘管因海運艙位一艙難求，農曆年前帶來爆量訂艙，但進入冬季受到天候因素，中歐鐵路班列減班約 30-40%，造成營收成長受限，僅較上月成長 18.1%。

台驊表示，在與鐵道部既有合作基礎下，並派駐人員在歐洲成立業務推動據點，將持續爭取更多的代理和客戶資源，擴大未來鐵路業務發展的廣度與深度。

物流業務方面，由於中國境內各工廠在去年底進行存貨盤點後，再度恢復正常出貨，適逢農曆年前中國消費旺季，供應鏈拉貨和內需持續暢旺，內貿倉儲運輸業務成長。