台股續揚站上18300點 三大法人買超89.86億元 外資回補近百億

權王台積電今 (10) 日領軍半導體族群展開反攻，雖然台股盤中遇亂流、一度翻黑，隨著航運股持穩，大盤漲勢逐漸放大，終場上漲 186 點，收在全場最高 18338 點，收復所有均線。三大法人合計買超 89.86 億元，外資持續回補近百億。

觀察法人資金變動情形，外資今天買超 97 億元；投信加碼買超 9.18 億元，為連 8 買；自營商反手賣超 16.33 億元。三大法人合計買超 89.86 億元。

台積電今天重拾漲勢，勁揚 2.5%，收在全場最高 649 元；聯發科虎年開紅盤以來也受外資追捧，連日走高，今天再延續漲勢，上漲逾 2%，收 1160 元；國巨 1 月營收重返百億元，創單月次高、同期新高，今天股價強彈 5%，一舉站上季線、月線。

譜瑞 - KY 法說報喜，今年首季營收可望再創歷史新高，季增幅上看 9%，展望樂觀，帶動股價一度衝上漲停板，終場漲幅縮至 6%，收 2060 元，IC 設計千金股今天也普遍走強，股王矽力 - KY 重返 4000 元大關，祥碩、聯發科、世芯 - KY 漲勢也相當凌厲。其他千金股方面，旭隼遭遇賣壓，股價重挫逾 8%，富邦媒則逆勢上漲逾 7%。

日本矽晶圓大廠勝高 (SUMCO) 董事長在法說會上透露，矽晶圓市場「好到令人困擾」，首季營收可望季增 3 成，帶動子公司台勝科股價大漲 7%，最高來到 274.5 元，環球晶也擺脫收購世創失利陰霾，股價勁揚近 5%，合晶同步漲逾 4%，矽晶圓三雄買氣強強滾。

台股虎年開市以來，航空雙雄股價走勢強勁，但今天盤中一度遇賣壓，華航翻黑作收，長榮航仍上漲 1.6%，貨櫃三雄方面，今天同樣引發多空交戰，終場多方略勝一籌，長榮、陽明、萬海上漲 1-2%，散裝航運股慧洋 - KY、裕民、四維航等均在盤上表現。