北市2/15起擬微解封 電影院開放飲食

國內今 (9) 日新增 10 例本土病例，疫情逐漸緩和，台北市長柯文哲宣布，若疫情平穩、無不明社區感染，2 月 15 日起，台北市將微解封，包括電影院影廳內可飲食，恢復校外教學及畢業旅行等，希望盡量讓民眾過正常生活。

柯文哲指出，春節連假結束，有逾百萬人北返工作，要持續觀察疫情，接下來，如果沒有不明感染源的社區感染，就表示狀況平穩，北市下周將微解封。

柯文哲說明，電影院影廳內將開放飲食，動物園、天文館、市立圖書館、兒童新樂園、青發處等社教機構將取消預約制及容留人數。

此外，老人共餐服務有條件開放，負責人員須打滿 2 劑疫苗超過 14 天，滿 3 個月須打第 3 劑；長者若沒有打滿疫苗就外帶回去享用。

校園也將微解封，範圍包括停課標準、校園場地開放及租借、校外教學及畢業旅行、各項體育比賽、樂齡與社大實體課程等，防疫指引將視 2/7-2/13 疫情狀況而定，並與學校校長、家長及教師代表討論後修正公布。

柯文哲呼籲民眾打滿疫苗，中央第 22 期疫苗 9 至 11 日預約、14 至 20 日施打。北市提供莫德納、高端、BNT 共 29.4 萬劑量能，而醫院、防疫旅館、防疫巴士等造冊名單都已接種完畢，希望民眾在市府逐步鬆綁管制前都來打疫苗。