桃園傳播鏈進入收尾 亞旭電腦、日翊物流兩階段復工

桃園疫情自 1 月開始，從桃機群聚案衍生出 5 條傳播鏈，市長鄭文燦今 (9) 日主持市府防疫專案會議表示，目前累計達 321 人確診，但都已慢慢收斂，其中，華碩 (2357-TW) 旗下的亞旭電腦及全家 (5903-TW) 子公司日翊物流，不同區域的行政人員可先行復工，紅區的現場作業則必須確保沒有風險後才能恢復營運，分為兩階段復工。

桃園 5 條主要傳播鏈，包括聯邦銀行及西堤餐廳、遠雄自貿港區亞旭電腦、錢都涮涮鍋及加貝爾幼兒園、農家樂小吃店、日翊物流，鄭文燦表示，這些傳播鏈都已慢慢收斂、在收尾階段，但還是步步為營，把每件工作做好。

鄭文燦表示，到目前為止，桃園這波本土確診人數共計 321 名，儘管大部分是輕症或無症狀居多，但基於防疫安全，市府不只是希望收斂，也希望盡可能做到清零。

鄭文燦透露，亞旭電腦已完成清零收尾計畫，但因復工前有 7 位菲律賓籍移工出現無症狀陽性反應，所以要採兩階段復工，第一階段行政人員可先在不同區域復工，第二階段現場的作業人員，則要等到前進指揮所確定沒有風險超過 14 天後，才能恢復營運。

日翊物流也是一樣，在不同區域的行政人員可先恢復營運，但紅區 250 位員工及 17 位家人，因二採後有新增確診個案，因此，紅區的現場作業部分，要等多次清潔消毒與採檢、確定沒有風險後，才能復工。

鄭文燦表示，桃園的社區採檢開設至今，最多高達 10 站，農曆過年後的 2 月 3 日到 8 日共採檢 1 萬 405 人，年後的採檢都是陰性，並沒有社區無法追溯的新增個案，基本上社區相對安全。