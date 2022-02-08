〈能源盤後〉美伊談判似有進展 原油自7年高點回落

在連續 7 週上漲後，原油期貨價格周一 (7 日) 收低，係因交易者關注到伊朗核子制裁的談判取得進展的跡象。

能源商品價格

3 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 99 美分或近 1.1%，收每桶 91.32 美元，自上周五登上的 2014 年 9 月以來最高點回落。

4 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 58 美分或 0.6%，收每桶 92.69 美元，自上周五登上的 2014 年 10 月初以來最高點回落。

3 月交割的天然氣期貨價格大跌 7.4%，收每百萬 Btu 4.232 美元。

3 月交割的汽油期貨價格上漲近 0.3%，收近每加侖 2.685 美元。

3 月交割的熱燃油期貨價格下跌 0.7%，收每加侖 2.855 美元。

市場主要推動力

《華爾街日報》上周五晚間報導，美政府放棄了對伊朗一些民用核子活動的制裁，以期讓伊朗重返 2015 年核子協議。美國將允許外國公司和官員在伊朗進行非武器核子設施的項目，從而推翻 2020 年川普時期對該類項目工作的制裁決議。

經濟學人智庫中東和非洲編輯主任 Pat Thaker 在電子郵件評論中提到，因美伊核子談判似乎發出「正面的聲音」，近期油價動能正走穩。她認為，拜登重啟一些制裁豁免權的決議，以及 OPEC + 無法達到產量目標，這些可能會緩解市場緊繃，並防止油價登上每桶 100 美元的水準。

分析師表示，美國汽油價格上漲，目前每加侖汽油價格已突破 3.40 美元，這可能會促使拜登政府更積極地推動與伊朗達成協議。

德國商銀分析師 Carsten Fritsch 表示，拜登總統透過釋放戰略儲備 (SPR) 來壓低汽油價格的策略失敗了，這可能是停滯的美伊核子談判現在似乎又有了一些進展的原因。

Fritsch 提到，上周五新聞報導指出，沙烏地阿美公司 (Saudi Aramco) 調升 3 月原油出口價格，雖然此舉符合預期，但出口至歐洲的原油每桶調漲 1.70 美元仍「特別顯著」，這反映了強勁的需求，以及沙烏地阿拉伯不願趁俄國因烏克蘭問題與西方國家關係緊繃之際，搶走俄國市場份額的態度。

