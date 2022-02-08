銀行搶刷卡繳學費商機 祭兩大優惠搶客

年假過後即將迎接開學季，對於學費支出不妨考慮信用卡支付，不僅可延緩付款還能選擇分期，目前包括兆豐、玉山、中信等 6 家銀行刷卡免手續費，部分銀行還有低門檻的分期付款方案，讓資金調度更有彈性。

目前包括兆豐、玉山、中信、彰銀、國泰世華、台新銀行等都有刷卡繳學費免手續費方案，部分銀行像是中信、兆豐等還有相對低門檻的分期優惠，以中信來說，單筆繳費 12 元就能申請 6 期分期零利率，繳費金額滿 1 萬元，可申請 12 期零利率；兆豐銀行不限金額，也可申請 3、6、12 期零利率，24 期年利率 2.88%。

另外，台新與玉山則是不限金額最高 6 期 0 利率，國泰世華銀行單筆滿 3000 元最高 6 期、滿 3 萬元則可分到 12 期 0 利率；彰銀單筆刷滿 3000 元可分 12 期。

除了 0 利率外，部份銀行也會特地加開更高期數的有息分期，例如國泰世華單筆 3000 元可享 24 期、年利率為 6%；台新不限金額最高可申期 18 期分期，年利率 3.96%。

其他像是兆豐銀行，只要單筆刷滿 3 萬元可分到 30 期，年利率 3.88%，如以繳納 3 萬元為例，首月利息僅需 97 元，加計本金 1000 元，首月只需 1097 元，就能分攤長達 2 年半繳納。

隨著使用信用卡繳學費的人數逐年攀升，發卡銀行也會加碼送刷卡金，以兆豐銀行為例，只要有新增一筆一般消費，單筆繳學費達 3 萬元就能獲得 150 元刷卡金、一般消費達 1 萬元且學費達 20 萬則可獲得 1000 元刷卡金，國泰世華則是單筆刷滿 3 萬元登錄送 120 元、滿 5 萬送 180 元。