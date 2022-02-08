中鋼新春祈福 董座翁朝棟揭櫫今年六大要務、三大目標

中鋼 (2002-TW) 今 (8) 日舉辦新春開泰祈福典禮，董事長翁朝棟致詞時表示，面對全球通貨膨脹、地緣政治風險及外在環境諸多不確定因素，今年必須要做好營運六大要務及三大經營目標。

翁朝棟指出，三大經營目標分別是降低成本 40.3 億元；精緻鋼品銷售量達 65 萬噸、占比 7.5%，以及高品級鋼品銷售量達 434 萬噸、占比 50% 以上。

營運六大要務方面，第一是數位轉型，生產線全面盤點及陸續導入智能製造；二是節能減碳，全面盤查產品碳足跡，而中鋼今年也將投入 2 億元啟動鋼化聯產的先導實驗產線，以因應未來碳中和挑戰。

第三項則是精進風險管控能力；四是全面盤點營業秘密，鞏固公司競爭力；五是做好企業文化梳理，讓中鋼精神及誠信正直的價值觀深植成為每位員工的 DNA；六是嚴密落實防疫措施。

翁朝棟表示，去年獲利創下建廠 50 年以來新高，集團在越南、印度、馬來西亞等海外子公司也繳出佳績；其餘子公司方面，中鋼精材弭平建廠以來 10 年累虧；中鋁二期擴建後也在去年首次獲利，今年開始攤平虧損。

翁朝棟強調，整體而言去年在集團所有主管及同仁的同心協力下，寫下豐收成功的一年，但成功沒有盡頭，好還要更好，新的一年要朝做好六大要務及三大經營目標而努力。

中鋼今日祈福典禮由翁朝棟擔任主典官，另由總經理王錫欽、執行副總經理黃建智以及中鋼企業工會理事長陳春生擔任陪典官，在依照政府防疫指引下，祈求公司今年生產穩定、銷售暢旺，全體同仁與協力人員平安健康。