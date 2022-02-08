新住民可幫子女開數位存款戶 8家銀行受理線上申請

在台灣的新住民愈來愈多，截至去 (2021) 年底，已達 57 萬人，為了落實公平待客原則、推動普惠金融，金管會今 (8) 日宣布，新住民的本國未成年子女將可開立數位存款帳戶，目前有 8 家銀行可以受理線上申請開戶。

銀行局副局長童政彰表示，金管會早就在 2019 年 11 月開放年滿 7 歲的本國未成年人可開立數位存款帳戶；然而依內政部移民署統計資料，截至去年 12 月底，在臺外籍配偶 (新住民) 人口數已近 57 萬人，新住民的未成年子女對於數位金融服務的需求日益增加，惟金管會於日前接獲民眾陳情反映受限於數存範本規定，未成年人法定代理人的一方如果是新住民，因其無國民身分證，致其未成年子女無法開立數位存款帳戶。

為使新住民的未成年子女也可透過數位存款帳戶，培養正確理財觀念，金管會於受理民眾陳情後，即請銀行公會研議修正「銀行受理客戶以網路方式開立數位存款帳戶作業範本」規定，本國未成年人法定代理人的一方如果是外國人 (包含新住民)，且持有內政部移民署核發的晶片居留證，將可替年滿 7 歲以上的未成年子女開立數位存款帳戶。

童政彰表示，金管會並於今年 1 月 25 日就銀行公會修正後的數存範本函復同意備查。依數存範本規定，銀行受理未成年人申請數位存款帳戶，銀行應留存法定代理人的國民身分證。

童政彰指出，目前有 8 家銀行可受理新住民幫未成年子女開立「數位存款帳戶」的線上申請，包括：一銀、華銀、彰銀、國泰世華銀、兆豐銀、元大、台新銀、中信銀。

金管會強調，新住民的未成年子女可以開立數位存款帳戶，有助其學習數位金融服務，並可落實公平待客原則及推動普惠金融。為因應數位化服務的發展趨勢，提供客戶更完善的金融服務，金管會亦鼓勵金融機構在風險可控及保障消費者權益的前提下，逐步規劃辦理各項業務。