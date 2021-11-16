數位存款開戶數達943萬戶 金管會再祭兩大鬆綁

金管會今 (16) 日表示，截至今 (2021) 年 9 月底止，數位存款帳戶開戶數已經達 943.2 萬戶，年增 64%。為了進一步深化銀行線上業務發展，將祭出「擴大線上開戶及貸款之申請對象」、與「放寬第三類數位存款帳戶轉帳限額」等兩大鬆綁；國內純網銀 LINE Bank、樂天銀行將優先受惠，而小型網拍、團購業者想透過數位存款帳戶開戶或貸款也更便利。

截至 9 月底，數位存款帳戶開戶數最多的前 5 大銀行依序為台新銀行 Richart 的 267.6 萬戶、國泰世華銀行 KOKO 的 137.6 萬戶、永豐銀行 DAWHO 的 100.6 萬戶、第一銀行 iLEO 的 74 萬戶、中信銀行的 50.4 萬戶。

金管會已於今年 7 月開放法人新戶線上貸款業務，本國成年股東 3 人以下的本國登記公司可線上申請貸款。今天進一步開放本國成年合夥人 / 股東 3 人以下的本國登記合夥組織 / 公司可開立數位存款帳戶，負責人透過自然人憑證、工商憑證及視訊進行驗證，並上傳相關證明文件，即可線上申請開立存款帳戶，與臨櫃開立的帳戶有相同的功能。

金管會進一步表示，目前數位存款帳戶以第 3 類帳戶的開戶數最多，也就是開戶時採用他行存款帳戶、信用卡或電信認證機制核驗身分，為提升民眾使用便利性，放寬第三類數位存款帳戶之交易限額，透過驗證他行存款帳戶開立之第三類數位存款帳戶，再搭配視訊會議，可將轉帳予他人之限額提高至每筆新臺幣 5 萬元、每日累計 10 萬元、每月累計 20 萬元。