LINE Pay用戶突破千萬穩坐行動支付龍頭 單日業績飆破10億元創新高

行動支付領導品牌 LINE Pay 今 (16) 日宣布，在台用戶數正式突破千萬人，平均每 2.3 人就有一人使用 LINE Pay。由於零接觸支付需求強勁，截至今年 11 月底，LINE Pay 全台支付據點已超過 34 萬處，帶動交易持續成長，更於今年雙 11 創下單日業績飆破 10 億元新紀錄，比去年同期成長超過一倍。

LINE Pay 今 (2021) 年年度成果有五大亮點，除了上述所提突破千萬用戶、單日交易金額 10 億創新高以外，還包括：全年 388 檔優惠活動最多元、點數抵用券立即折抵最受歡迎、支付整合嗶一下最便利。

其中，點數抵用券部分，LINE Pay 表示，LINE POINTS 點數抵用券自推出以來，因能於消費即時折抵廣受用戶歡迎，今年於台中一中商圈推出「無現金夜市」發放點數抵用券，活動開跑首週便創下兌換率高達 98% 的亮眼成績。

至於支付整合，LINE Pay「我的會員卡」服務上線未滿一年即有超過百萬用戶使用。用戶掃描常用會員卡條碼或輸入卡號即可新增一般會員卡，結帳時便能透過「LINE Pay 我的條碼」頁面上方點選「我的會員卡」完成商店會員點數累點; 目前更能於 7-ELEVEＮ掃 LINE Pay 付款條碼一次同步完成支付、發票載具和會員累點功能。

LINE Pay 表示，LINE Pay 致力將零接觸支付的便利性帶進民眾的日常生活情境，支付據點完整覆蓋從線上到線下、消費到生活等場景。未來將持續關注用戶、商戶及合作夥伴對行動支付的需求與期待，致力優化支付體驗，發揮平台優勢打造涵蓋更多生活場景的支付生態圈