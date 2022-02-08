台股漲幅收斂沒站穩萬八 外資連4賣 三大法人買超2.52億元

台股今 (8) 日續由航運、金融族群領軍，帶領指數直奔萬八，一度站上 10 日線，不過，台積電尾盤湧現大量賣壓，股價跳水跌逾 1%，拖累大盤漲幅收斂，終場漲 66 點，收在 17966 點，外資已連 4 賣，三大法人合計買超 2.52 億元，

觀察法人資金變動情形，外資今天持續賣超 24.97 億元，為連 4 賣；投信加碼買超 39.42 億元，為連 6 買，護盤意味濃厚；自營商持續賣超 11.95 億元。三大法人合計買超 2.52 億元。

主要電子權值股方面，台積電早盤一度漲至 645 元，盤中漲幅逐漸收斂，不過，終場前最後一盤爆出逾 1 萬張大量，股價急速翻黑，下跌逾 1%，收 628 元；聯電、鴻海、大立光、瑞昱、研華等仍有 1-2% 的漲幅。

航運股持續扮演撐盤要角，貨櫃三雄中以萬海漲逾 6% 最強勢，長榮、陽明也上漲 4%，航空雙雄長榮航、華航分別漲 3%、2%，其他包括遠雄港、新興、裕民、台航、中櫃等同樣表現不俗。整體上市運輸類股指數終場上漲 3.8%，為盤面強勢族群。

三星推史上最強電視，傳出找上台廠富采、錼創，採購 MicroLED 關鍵晶片，LED 族群今天獲買盤青睞，一詮、光鼎勁揚 3-4%，宏齊、鼎元、富采、億光等均在盤上表現。

ABF 載板持續供不應求，景碩 1 月營收繳佳績，創歷史次高，法人也看好南電 1 月可望優於去年 12 月，目標價上看 1150 元，南電今天在買盤積極追捧下，股價大漲逾半根停板，站回 500 元之上，收復半年線，景碩也有近 4% 的漲幅，欣興則上漲逾 1%。