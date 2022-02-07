貨櫃三雄噴漲停 台股開紅盤補漲225點收17900點收復季線

台股春節休市期間，國際股市普遍反彈，今 (7) 日虎年開紅盤啟動補漲行情，儘管晶圓雙雄等電子股湧現賣壓，但貨櫃三雄午盤後強勢攻上漲停板，帶動指數漲勢放大，終場上漲 225.9 點或 1.28%，收在全場最高 17900.3 點，收復 5 日線、季線，成交值 3050.71 億元。

櫃買指數終場上漲 0.91%，收在 216.99 點，成交值 619.81 億元。上市櫃合計成交值 3670.52 億元。

權王台積電早盤一度漲逾 1%，但隨即翻黑下挫，終場小跌收 635 元，聯電狂跌半根停板，晶圓代工廠世界同步落難，下跌逾 5%；其他電子指標股方面，聯發科、鴻海、台達電、日月光投控、友達、南亞科等，仍獲資金點火。

貨櫃三雄去年賺翻，推估配出的股利總額可望衝上 2000 億元，今日在買盤強力湧入下，長榮、陽明、萬海全面亮燈漲停，陽明重返百元俱樂部；整體航運股買氣旺，長榮航同步攻上漲停板，華航漲逾 9%，裕民、四維航、慧洋 - KY、台航等也都漲逾半根。

千金股方面，股王矽力 - KY 挑戰重返 4000 元，終場上漲逾 4%，收 3795 元，股后信驊則大漲逾 6%，收全場最高 3235 元，力旺、AES-KY、旭隼、祥碩同步走高，不過，譜瑞 - KY 賣壓沉重，終場重挫近 6%。