〈台股盤後〉金虎年開紅盤 航運、金融領軍大漲225點收復季線

台股今 (7) 日虎年新春開紅盤，在美股、亞股普遍反彈激勵下，今日由航運、金融、傳產類股等領軍走揚，加上年前資金歸隊，終場大漲 225.9 點或 1.28%，收在最高點 17900.3 點，成功收復 5 日均線、季線關卡，成交量則放大到 3050.71 億元。

盤面焦點聚焦航運、金融族群，貨櫃三雄萬海、長榮、陽明午盤過後獲買單大舉敲進，終場皆攻上漲停價位，連帶激勵航空雙雄長榮航同步亮燈、華航也大漲 8%，金融族群則由開發金領軍大漲 4%，包含國泰金、新光金、永豐金、中信金、玉山金等漲幅都超過 3%。

電子權值股表現，晶圓雙雄表現則相對疲軟，台積電早盤最高來到 644 元，但午盤過後不敵賣壓，終場開高走低、由紅翻黑，收在 635 元、下跌 1 元，聯電則持續反映成熟製程恐供過於求的消息，重挫近 5%，連帶拖累世界先進、力積電也在盤下震盪，跌幅分別有 5%、1%

矽晶圓族群也是今日盤面弱勢族群，環球晶因收購世創破局，拖累母公司中美晶股價雙雙重挫逾 5%，且市場擔憂競爭加劇、產能供過於求，台勝科遭打入跌停，合晶也跟著倒地，跌幅也接近半根停板。

觀察類股動向，在貨櫃三雄、航空雙雄強勢表態下，航運類股大漲 8.5%，資金成交比重達 12.5%，電子族群則受晶圓雙雄影響，成交比重下探 6 成，達約 63.1%，金融族群則占約 6.7%。

展望後市，受近期疫情變化快速，加上美國聯準會 3 月升息在即，預期市場資金追價意願有限，短期仍需慎防指數回落風險，而本周有許多指標電子科技大廠將接棒召開法說，投資人也可留意相關個股後市展望。