東芝分拆案改一拆二 計畫讓半導體業務獨立

日本東芝 (Toshiba) 週一 (7 日) 宣布新的分拆計畫，去年 11 月原本打算依照集團整體業務內容進行一拆三，在這回改為一拆二，只有半導體相關的「裝置業務」將分拆、獨立，保留發電設備相關的「基礎事業服務」。

東芝 2021 年 11 月宣布的分拆計畫，原本打算將裝置業務和基礎事業服務分拆出去，但是也引來大股東等的批評聲浪。這回經過修正，分拆、獨立的公司減少，相關作業及股票上市手續的成本降低，省下的費用也將用於成長投資及股票分紅。

東芝原本打算在今後兩年實施 1000 億日圓 (新台幣 241 億元) 規模的股票分紅，而這次則希望拉高至 3000 億日圓 (新台幣 724 億元) 規模。東芝還透露，他們已要求鎧俠 (Kioxia) 盡早實施 IPO，鎧俠約有 4 成資金來自東芝。東芝在 3 月將召開股東大會，提案內容將清楚記載，從鎧俠股票取得的資金要全額用在股票分紅。

東芝也在同 (7) 日宣布，集團旗下空調子公司東芝開利 (Toshiba Carrier) 的 55% 已發行股票，將轉讓給合資夥伴的美國空調大廠開利 (CARR-US)，金額約 1000 億日圓。除此之外，東芝還要出售電梯及照明業務，手續也已經展開，目標在 2022 年度內 (至 2023 年 3 月底) 談妥條件。

另外東芝也宣布，提供 POS 系統的子公司、東芝特科 (Toshiba Tec) 將不再是業務的發展重點。要透過事業的篩選和集中，來提升企業價值。

東芝在週一 (7 日) 下午到週二 (8 日) 召開說明會，由東芝公司社長兼執行長綱川智向投資人進行相關說明、以及今後的經營戰略。