Gartner：2021年全球半導體營收成長25.1% 首度超越5000億美元

根據 Gartner, Inc. 公布的初步數據，2021 年全球半導體營收成長 25.1%，達到 5835 億美元，首次超過 5000 億美元大關。

Gartner 研究副總裁 Andrew Norwood 表示：「隨著全球經濟在 2021 年反彈，整個半導體供應鏈都出現短缺，特別是汽車業。」

他說：「強勁的需求以及物流與原材料價格上漲，聯手推動了半導體的平均售價 (ASP) 上漲，從而促進了 2021 年的整體營收成長。」

三星電子 (005930-KR) 自 2018 年以來首度擠下英特爾 (INTC-US) ，再登冠軍，2021 年營收成長 31.6%。其記憶體晶片營收在 2021 年成長 34.2%，與全球記憶體市場的增幅一致。三星 2021 年的半導體市占率為 13%。

英特爾在 2021 年以 0.5% 的成長率跌至第二位，在前 25 名中成長率最低。它 2021 年的市占率為 12.5%。

緊隨英特爾之後的是海力士 (SK Hynix)、美光科技 (MU-US) 和高通 (QCOM-US)，市占率分別為 6.2%、4.9% 和 4.6%。

博通 (AVGO-US)、聯發科 (2454-TW)、德州儀器 (TXN-US)、輝達 (NVDA-US 和 AMS，分別以 3.2%、3.0%、2.9%、2.8% 和 2.7% 的市占率排名前 10 大。

Norwood 表示，「5G 智慧手機也推動了半導體營收的成長，2021 年的單位產量增加一倍以上，達到 5.55 億支，而 2020 年為 2.5 億支。美國對華為的制裁導致其他中國智慧手機 OEM 取而代之並推動了高通、聯發科和 Skyworks (SEKS-US) 等供應商的 5G 晶片組成長。

與此同時，華為的晶片子公司海思營收入從 2020 年的 82 億美元降到 2021 年的 10 億美元左右。