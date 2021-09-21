正新10月起啟動新一波漲價 各胎別全面調漲3-5%

固特異等輪胎巨頭 9 月起啟動新一波漲價，在原物料價格持續上漲下，國內輪胎大廠正新 (2105-TW) 也將從 10 月起，針對各胎別全面漲價，漲幅約 3-5%，這也是正新今年第三度全面調漲輪胎價格。

全球輪胎業前三大巨頭之一的固特異、米其林 9 月 1 日相繼啟動新一波漲價，胎別包括轎車胎、輕卡車胎，漲幅至少 8% 起跳。

輪胎需求持續暢旺，加上天然橡膠、合成膠、輪胎簾布、碳黑等原物料報價今年以來持續上漲，國內外輪胎廠今年多次調漲售價，以反映成本墊高。

在產能利用率增加下，正新、建大第一季毛利率均拉升至 25%，分別較去年同期的 18%、19% 大幅成長，不過，因原材料成本上升，壓縮毛利表現，漲價尚未完全反映成本增加，導致兩大廠第二季毛利率均較第一季小幅下滑至約 22%。

隨著輪胎巨頭 9 月起再度漲價，正新繼今年 1 月、4 月全面漲價後，因應原物料成本增加，7 月起針對不同胎別陸續調漲價格，10 月將再度啟動各胎別全面漲價，漲幅約 3-5%；除正新外，建大也陸續向客戶釋出漲價訊息。

受惠後疫情時代驅動，歐美自行車市場需求大爆發，今年以來未見趨緩跡象，輪胎廠小車胎訂單持續暢旺、產能供不應求。正新、建大小車胎產能都已滿載至明年上半年，轎車胎等大胎需求也滿至年底。

正新上半年稅後純益 34.01 億元，年增 11 倍，每股賺 1.05 元；建大上半年稅後純益 11.05 億元，較去年同期轉盈，每股純益 1.22 元。從上半年 EPS 來看，正新、建大分別寫近 4 年、5 年同期新高。

