年終獎金入袋 保單規劃掌握兩大訣竅

上班族年終獎金陸續入袋，保險業者提醒，在運用年終獎金規劃保險時，應考量經濟狀況，因應人生不同階段或是可用資金的多寡，及不同的人生目標，在保險商品的選擇規劃自然有不同的考量。

根據保誠人壽調查，受訪者的理財規劃重心分別為「累積財富規劃」(59.1%)、「退休金規劃」(51.3%)、「醫療費用規劃」(44.3%)、「子女教育金規劃」(23.3%) 以及「資產傳承規劃」(15.1%)。

另外，有近 7 成的家長在準備未來需要運用的資金時，偏好低風險的金融工具，例如定存儲蓄或保險商品。

保誠人壽表示，如果是為了子女出國留學準備，需要考量具備外幣選項及資金的彈性運用，若是為將來退休養老金準備，就要考量兼顧保障與資產累積的保險商品。

保誠人壽建議，民眾評估現有資金的多寡、資金入帳的時間點、可運用的現金流、以及將來需要的保險保障或是不同規劃等，選擇不同繳付年期、不同給付年期、以及不同幣別的保險商品。

以保誠人壽為例，因應消費者不同的需求提供多元化商品，例如台外幣分紅保險商品其特色分擔風險紅利共享，滿足客戶在保障與理財規劃的需求；至於台外幣投資型保險商品，則以多元幣別、多元投資標的、多元年期選擇，讓客戶可以選擇最適切的資金規劃與運用。

另外，美國聯準會吹響升息號角，炒熱美元保單行情，AIA 友邦人壽宣布推出「永富 99 美元利率變動型還本終身保險」，首創將利變型保單導入選擇權概念；保誠人壽的美元變額年金險兼具投資與保障雙重功能。

舉例來說，AIA 友邦人壽的「永富 99 美元利率變動型還本終身保險」商品預定利率為 1.75%，繳費年期分 6 年、10 年、20 年，只要每年當「宣告利率」高於「預定利率」時，就有機會獲得回饋分享金對抗通膨。

AIA 友邦人壽表示，有別於其他利變型保單，該保單還新增「樂退選擇權」權益，如果保戶在契約有效期間內且繳費期滿，可讓保戶在保險年齡 60 歲或 65 歲「樂退日」時，在「樂退日」前 6 個月至 30 日前，在期間內依條款提出樂退選擇權的申請。