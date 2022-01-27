〈能源盤後〉烏俄局勢緊張 中東戰火頻頻 拉抬原油登逾7年高點

市場對俄羅斯入侵烏克蘭的擔憂與日俱增，令原油期貨價格周三 (26 日) 回升至 7 年多以來最高水準。

Tyche 資本顧問公司管理成員 Tariq Zahir 表示：「如果俄羅斯確實入侵，我們預計油價將呈拋物線走勢飆升。」

烏俄若爆發全面衝突，可能導致西方強權對全球大型石油生產國之一的俄羅斯實施石油相關的制裁，這將令全球原油供應狀況更加緊繃。

與此同時，美國原油庫存連續第二週增長未能擾亂油價的漲勢，因葉門胡塞反叛軍近日動作頻頻，交易員持續關注中東局勢發展。

3 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 1.75 美元或近 2%，收每桶 87.35 美元。

3 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 1.76 美元或 2%，收每桶 89.96 美元，盤中高點觸及 90.47 美元。

WTI 原油和 Brent 原油周三均創下 2014 年 10 月以來最高價。

ActivTrades 高級分析師 Ricardo Evangelista 報告指出：「市場越來越擔心，俄國恐因烏克蘭問題而與西方之間的關係越來越緊張，以及中東基礎設施持續遭軍事威脅，供應端持續面臨問題且可能更加惡化，這樣的情緒決定了原油走勢。」

俄國周三警告，如果美國及其盟國不接受俄羅斯的安全要求並繼續其「激進」政策，俄國將迅速採取報復措施。俄國雖然否認入侵計畫，但已在烏克蘭邊境附近集結了約 10 萬武力。美國及其盟國威脅，倘若俄國確實入侵烏克蘭，將對俄羅斯實施嚴厲制裁。目前仍努力進行外交活動以化解危機，但尚未有跡象顯示任何進展。

阿拉伯聯合大公國 (UAE) 周一表示，已成功攔截兩枚針對其首都阿布達比發射的導彈，並譴責葉門胡塞叛軍在該地區醞釀衝突。上周油價上漲，此前胡塞反叛軍聲稱襲擊了阿布達比一處重要石油設施，造成 3 人死亡。

周三 EIA 公布美國上周 (1/21 止) 原油庫存意外增加 240 萬桶，未動搖原油價格漲勢。前一周原油庫存增加 50 萬桶。

根據標普全球普氏能源資訊的調查，分析師平均預期上周 (1/21 止) 美國原油庫存下降 210 萬桶。API 周二公布，上周原油庫存下降 87.2 萬桶。

EIA 也公布上周汽油庫存上升 130 萬桶、蒸餾油庫存下降 280 萬桶。

根據標普全球普氏能源資訊的調查，分析師平均預期汽油庫存上升 220 萬桶、蒸餾油庫存下降 160 萬桶。

2 月交割的汽油期貨價格上漲 2.6%，收近每加侖 2.523 美元。

2 月交割的熱燃油期貨價格上漲 2.8%，收每加侖 2.744 美元。

DTN 高級市場分析師 Troy Vincent 表示，來自 EIA 和 DTN 的數據表明，「主要用於供暖和發電的蒸餾燃料油是 EIA 近幾周蒸餾燃料油需求強勁的來源。這種現象有助於掩蓋近期美國道路柴油需求疲軟的趨勢。」

EIA 數據也顯示，上周俄克拉荷馬州庫欣 (紐交所交割中心)的原油庫存小幅下降 180 萬桶，而戰略石油儲備 (SPR) 下降 120 萬桶。

美國能源部周二晚間宣布，已批准 7 份契約將自 SPR 釋放 1340 萬桶原油，此舉屬於 11 月 23 日公告中發布的授權。

分析師表示，週三油價對 Fed 的聲明幾乎沒有反應，因為該聲明沒有任何意外，Fed 預期很快就會「適當」升息。

其他石油商品交易

2 月交割的天然氣期貨價格上漲 5.5%，收每百萬 Btu 4.277 美元。該期貨將於周四收盤屆期。

Schneider Electric 大宗商品分析師 Christin Redmond 表示，「由於預期未來幾日酷寒的冬日暴風恐襲擊東北，所以天然氣價格獲得提振。」

與此同時，Tyche Capital 的 Zahir 表示，烏俄間的衝突可能會令輸送至德國的天然氣供應中斷。

CNBC 周二報導，美政府正在研議為歐洲盟國取得能源的辦法，對抗俄國中斷石油和天然氣出口造成的衝擊。

Zahir 表示，目前的緊張局勢仍在支撐美國天然氣價格的上漲。 如果天然氣供應被切斷，「德國和其他國家將不得不改用柴油來滿足他們的取暖需求。結論是，在烏俄局勢更清楚之前，原油將會呈現競價狀態。」

