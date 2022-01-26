比特幣三個月內幾近腰斬 金管會提四大示警

比特幣近期大跳水，不到三個月幾乎腰斬，金管會今 (26) 日示警表示，鑒於近期虛擬資產的價格波動劇烈，而有心人士假藉區塊鏈、虛擬通貨的名義進行投資詐騙的報導也時有所聞，因此金管會再度提出四大呼籲，提醒社會大眾審慎評估虛擬資產的風險。

比特幣自去 (2021) 年 11 月衝到 6 萬 7734 美元歷史高點後一路下跌，不到三個月已跌至約 3 萬 7000 美元，近乎砍半。面對虛擬資產價格劇烈震盪，金管會提出下列呼籲：

一、比特幣等虛擬通貨不是貨幣，投機性高，國際間陸續將虛擬通貨改稱為加密資產 (Crypto Asset) 或虛擬資產 (Virtual Asset)，各國政府 (如新加坡、英國) 也多次提醒民眾注意虛擬通貨相關風險。我國中央銀行與金管會前已於 2013 年共同發布新聞稿，將虛擬通貨定位為具有高度投機性的數位「虛擬商品」，不是貨幣，與國際的看法一致，金管會亦已多次發布新聞稿提醒社會大眾注意虛擬通貨的風險。

二、除了「具證券性質之虛擬通貨」(Security token offering, STO) 為證券交易法所稱的有價證券，應遵循證券交易法相關規定外，其他種類的虛擬通貨或由其衍生之相關商品如期權、保證金交易等，都不是金管會核准發行的金融商品，不適用既有的投資人保護機制，虛擬通貨交易平台也不是經金管會核准設立的機構。因此，一般投資人從事投資理財應委託金管會核准的合法證券商、期貨業、投信投顧業辦理才有保障。

三、鑒於虛擬資產市場易受人為操作或炒作，交易資訊不透明且價格波動大，投機風險高，民眾透過虛擬通貨交易平台進行交易或私下進行交易前，務必提高警覺，謹慎判斷相關訊息，審慎評估投資風險，避免遭受詐騙或血本無歸致生權益受損。

四、民眾若有發現可能詐騙情形，可檢具相關事證向內政部警政署 165 全民防騙網或法務部調查局陳情檢舉信箱提出檢舉。