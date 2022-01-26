台灣高鐵迎二大疏運檔期 加開近600班次添Q1成長新動能

鉅亨網記者王莞甯 台北 2022年1月26號10點54分

台灣高鐵 (2633-TW) 即將迎來春節疏運和 228 和平紀念日疏運，儘管近來國內疫情升溫，但由於訂位需求暢旺，高鐵表示，經檢視運能調度情形後，春節疏運共加開 463 班，而 228 疏運則加開 117 班，合計加開 580 班，為今年第一季增添成長動能。

高鐵自明日起至 2 月 7 日規劃為期 12 天的春節疏運，由於旅客訂位踴躍，經檢視運能調度情形後，決定再加開 13 班次 (南下 9 班、北上 4 班) 列車，總計春節共加開 463 班次列車 (南下 231 班、北上 232 班)。

今年和平紀念日共 3 天連假，加上台灣燈會今年在高雄舉辦，高鐵也宣布，自 2 月 25 日至 3 月 1 日規劃和平紀念日疏運，期間加開 117 班次列車 (南下 53 班、北上 64 班)。

為因應國內疫情升溫，高鐵車廂內目前禁止飲食並同步暫停各項推車商品販售服務，商務車廂也暫停供應熱飲，改為提供單獨包裝甜鹹點心各 1 份和瓶裝水；而車站內的付費區及非付費區，仍維持開放旅客在與不特定人保持社交距離或有適當阻隔設備情形下，可暫時取下口罩飲食，飲食完畢須立即戴上口罩。