防證券網路下單平台遭駭 掌握「三二一」原則提升資安防護

證交所提醒，尚未更證券戶網路平台交易密碼者，春節期間仍可更新密碼保障自己的權益，同時呼籲網路下單要掌握「三要、二不、一小心」原則，提升資安防護意識。

其中三要包括：要定期更改並採用優質密碼、要妥善保管帳號及密碼，同時要安裝防護軟體。其中密碼長度最好是 6 位以上且採用以大小寫英文、數字、符號混編，建議不要以手機號碼、生日、身分證字號或是簡單字元組合等容易猜測到的字元當作密碼。

完成密碼設定後，也要注意勿將帳號及密碼交由他人保管，更不要一組密碼多重使用，避免在其他網路平台提供或共用相同的帳號密碼，避免遭盜用。

同時，也要為手機及個人電腦安裝防毒軟體, 養成個人電腦、手機安全性更新習慣，避免因軟體重大安全性漏洞遭駭客利用。

二不部分，包括不要透過來路不明管道下載軟體，建議透過正式管道，例如 Google Play 或 iOS App Store 下載行動裝置 APP；以及不要以公用電腦輸入高敏感資訊。

另外，用戶也要小心提防假電子郵件或簡訊，證交所指出，投資人在輸入個人帳號密碼時，應檢視網站真偽，慎防駭客仿冒名寄發假電子郵件或簡訊，誘騙使用者登入假網站輸入個人資料。

證交所說明，這類冒名信件標題多半會以「系統更新, 請檢查帳號」、「請變更密碼」等與帳號系統相關字眼, 或「強勢漲停」、「飆股」等熱門主題吸引收信者上鉤。

