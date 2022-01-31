〈企業衝生育率〉鴻海「0到6歲公司養」一胎補助130.5萬元 已發逾3億元

鴻海 (2317-TW) 積極推動生育政策，自 2020 年起推動「0 到 6 歲公司養」政策，創下國內企業先例，從小孩出生到 7 足歲前，每個月都可領 1.5 萬元，加上產前的交通補助，每生育一胎總計補助約 130.5 萬元，實施至今滿二年，總計已發出逾 3 億元的補助，逾千個鴻海寶寶受惠。

鴻海表示，截至去年底最新的申請補助數字，「0 到 6 歲公司養」共有超過 1000 名鴻海寶寶受惠，而且透過育兒津貼不只讓員工更加放心生育，也達到留才作用，員工產後留職率高達 90%。

據了解，鴻海自 2015 年提供育兒補助「媽媽福袋」，當時內容是生育津貼現金補助 7 萬元，到新生兒 3 歲前，每年補助 1 萬元，並提供媽媽奶粉、維生素、寶寶背帶、媽媽包等相關用品。

但隨著創辦人郭台銘提出「0-6 歲國家養」理念後，鴻海也率先響應，自 2020 年起加碼優化鴻海寶寶育兒津貼，鴻海寶寶出生每月給予 1.5 萬元，補助時間也從 0 到 3 歲提升到滿 7 足歲前。

此外，鴻海也提供準媽媽在預產期前 3 個月，補助上下班計程車交通費 1.5 萬元，懷孕期間配戴準媽媽識別證，將給予上下電梯、取餐與搭乘接駁車優先等禮遇，懷孕前、中到產後給予全方位補助。